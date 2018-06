El peinado de Neymar durante el Brasil-Suiza es protagonista de cientos de memes ¡divertido!

Este domingo se jugó el primer juego de Brasil en el mundial de Rusia 2018, con un sufrido empate para la selección verdeamarela frente a Suiza. La estrella de los brasileños, Neymar, llamó la atención con un nuevo peinado y las redes sociales no tardaron en inundarse de memes.

El jugador del Paris Saint Germain, sorprendió al ingresar al campo con una cabellera rubia y los lados cortados a máquina muy cortitos.

Los usuarios en Twitter y otras redes sociales aprovecharon el inusual look del brasileño para divertirse un rato con muchos memes.

Comparan al jugador con un tazón de pasta en su cabeza, se burlaron de la manera en que este sufría las faltas inclusive.

Who wore it better? pic.twitter.com/IZxld1YPQa

No es el primero de su selección en llevar un peinado fuera de lo común en un mundial, todos recordamos cuando Ronaldo lució su cabeza pelada con una pequeña porción de cabello en la parte delantera durante el mundial de Francia 1998, donde Brasil perdió la final ante el equipo galo.

Neymar seems to have made a last-minute revision to his entry in Worst Brazilian Superstar World Cup Haircut sweepstakes; sadly still fails to match Ronaldo’s record-setting 2002 effort pic.twitter.com/aKlxLZG8pT

— Robert Mackey (@RobertMackey) June 17, 2018