Estas han sido las mujeres argentinas que han sido parte de la vida de Luis Miguel

Luis Miguel es uno de los cantantes latinos que más corazones ha roto. Decenas de mujeres han estado al lado del Sol de México pero hay una particularidad: las argentinas son su debilidad.

Esta es una lista de todas las damas argentinas que se han relacionado con Luis Miguel, tanto en el plano personal como en el profesional:

-Verónica Varano: la conoció cuando tenía 20 años en la grabación del video de Entrégate. A pesar de las candentes escenas en el videoclip, Varano asegura que no pasó nada entre ellos y perdieron contacto luego de la grabación.

-Mariana Fabbiani, Bettina O’Connell y Victoria D’Apice: las tres modelos fueron contactadas por el mismo cantante para participar en el video de Suave, grabado en Acapulco en 1993. Fabbiani dijo que, a pesar de que ya habían trabajado juntas, se hicieron amigas en ese viaje. D’Apice dijo "Micky es muy simpático, divertido, generoso… Un chico que para mí vivió cosas muy heavies. El tema de la mamá lo destrozó".

-Paula Peralta: fue parte del coro de Luis Miguel durante sus presentaciones en GEBA durante el 2014. A pesar de que los vincularon sentimentalmente, ella señaló que tiene pareja y dijo “Es una persona igual a cualquier otra. Es muy sencillo y trabajador. En el escenario se crea un clima realmente muy lindo en el cual es muy cómodo trabajar. Siempre con una sonrisa y buena predisposición; hace bromas y habla con todos".

-Luciana Salazar: según sus palabras, fue amante del cantante en el 2003. Dice que hasta le enseño unos trucos para cantar "Hacía como el ruido de una moto, como para calentar la voz, para colocar la voz… Vengo de una familia de artistas, entonces tienes como un respeto".

-Sandra Villarruel: se conocieron cuando ella tenía 18 y él 24 años. "Hice un portafolio fotográfico porque me interesaba una campaña de publicidad de cigarrillos. Se lo llevé a una persona, en una oficina frente al Hotel Alvear. Y me dijo’ ¿por qué no vienes a la cena con Luis Miguel?’", reveló la ex vedette en el programa AM.

"Esa noche nos pusimos a charlar, me empezó a contar del drama de la madre y el padre. Conocí a otra persona, no al artista. Estaba lleno de chicas, no conocía a ninguna. Pero de repente veo que estaba toda la mesa vacía, eran las cuatro de la mañana y no nos habíamos dado cuenta".

"Empezó a sacar pétalos de rosa, los mojaba en vino tinto y me los ponía en la boca. Besos iban y venían. Después pasamos a un living, el apretón fue más fuerte y de ahí pasamos a la cama. Había un colchón inmenso, empezamos a juguetear…", contó. Reveló que estuvieron una semana juntos.

