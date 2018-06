Amaia Montero cantó borracha y pasó un momento vergonzoso en pleno escenario

Amaia Montero, la ex vocalista de la agrupación ‘La Oreja de Van Gogh’ no para de causar polémica. Hace unos meses fue noticia por lucir un rostro que claramente ha sufrido de varias cirugías plásticas, ahora está presente en los diarios de espectáculos por un comportamiento errático en pleno escenario.

Amaia y su banda se presentaron en Cantabria, ya en la mitad del show la cantante lo detuvo alegando que todo era un “desastre”.

“Esto es un desastre, chicos. Esto es un desastre absoluto. No sé dónde estoy. No, no, tíos, no”, dijo sobre el escenario tras experimentar algunos problemas de audio.

El público presente comenzó a pitar y se volcaron a las redes sociales pera quejarse de la cantante, diciendo que estaba desafinada e incluso la acusaron de estar borracha o bajo la influencia de alguna sustancia.

Amaia trató de calmar los ánimos presentando a sus músicos “Voy a aprovechar para presentaros a mi superbanda, que son maravillosos”, señaló en tono irónico. “Pero debido a la agenda que tenemos, no hemos podido ensayar demasiado”.

Amaia respondió a las acusaciones en un programa de televisión en España “Hubo un problema de audio… Y la verdad es que teniendo en cuenta los problemas de sonido que tuve, era para haberse ido del escenario porque era tremendamente complicado”, aseguró.

“No escuchaba el ritmo ni la batería. Son cosas que pueden ocurrir en un directo. Fue desde luego muy mala suerte, pero una cosa es eso y otra lo que estoy escuchando y lo que estoy leyendo, que son absolutas salvajadas y aberraciones. Entre eso y la transformación de cara de hace dos semanas… Pues no sé”, sentenció.

