Willow Smith, hija de Will Smith, confesó que vio a sus padres teniendo sexo cuando era niña

Willow Smith, hija del actor Will Smith y su esposa Jada Pinkett Smith, relató que su introducción al sexo fue cuando descubrió a sus padres en pleno acto sexual cuando era niña.

En el programa de Facebbok de su madre, llamado ‘Red Table Talk’, la cantante y actriz dijo "Iba a bajar a buscar un poco de jugo, y lo vi por un momento y me escapé”. "Estaba como '¡Dios mío! Esto es tan loco. ¿Qué acabo de ver?""

Admitió que sobrepasó un límite y no debía haber estado allí.

Cuando se le preguntó si había hablado con su padre sobre sexo, Willow dijo que la estrella de Hombres de Negro siempre habla de eso como "un debate intelectual".

"Es muy serio, pero no es emocional", dijo. "Siento que las cosas de la vida deben ser vividas, no analizadas".

Jada, por su parte, admitió que supo cuando sus otros hijos, Jaden y Trey, perdieron su virginidad.

"Conocí la noche, la noche, en que Jaden perdió su virginidad", dijo, "y tuve un momento con Trey en la cocina, donde lo miré y pensé: 'Has tenido sexo' y corrió en el baño para luego salir y decirme 'Bien, ¡sí! He tenido relaciones sexuales’… Estaba avergonzado”.

En cuanto a su propia introducción al sexo, Jada dijo que su "primera experiencia sexual fue increíble". Sin embargo, dijo que se acercó al sexo de forma diferente que su madre, que no describió su primera experiencia con tanto cariño.

"Mi abuela me enseñó sobre el placer personal porque quería que supiera que ese placer era mío", dijo Jada. "Ella no quería que cayera en manos de un hombre y, si me daba placer, pensar que ese era él. ¡Y ella me enseñó a las 9, a las 9!".

