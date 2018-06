Kim Kardashian y Kylie Jenner encienden las redes al lucir como unas sexys gemelas

Kim Kardashian y Kylie Jenner lucieron como unas sexys gemelas durante una salida a comprar café en Los Ángeles. Estas hermanas estrellas de la realidad claramente tomaron algunas señales de estilo la una de la otra.

Si no fuera por sus diferentes longitudes de cabello, sería difícil distinguirlas. Kim y Kylie fueron vistas el lunes, aparentemente después de una salida a Starbucks con sus bebidas en la mano.

Mientras que un avistamiento de Kardashian-Jenner en Calabasas no es un shock, el dúo atrajo la atención de los fotógrafos cuando se veían casi idénticas con trajes para hacer deporte y zapatos hasta los tobillos.

Jenner complementó con pequeño bolso sobre un hombro y las hermanas terminaron su apariencia con gafas de sol estilo aviador.

Ya sea que estén luciendo atuendos de mezclilla, conjuntos totalmente blancos o pequeños vestidos rojos, estos dos han estado hermanando con sus modas por años. Aunque tienen 17 años de diferencia, las hermanas tienen mucho en común más allá de sus armarios.

Ambas magnates del maquillaje, Kim y Kylie también son madres y amantes de la moda con seguidores de más de 100 millones cada uno.

En lo que respecta a la crianza de los hijos, las mujeres también están navegando de manera similar sobre cómo vivir vidas públicas a la vez que les brindan a sus pequeños la privacidad que merecen. Para Kylie, eso ha significado eliminar todas las fotos de su hija de 4 meses, Stormi Webster, de su cuenta de Instagram.

"No estoy compartiendo fotos de mi niña en este momento", le dijo a un fanático que preguntaba.

Para Kim, hizo un esfuerzo consciente desde el robo que sufrió en París en 2016 para establecer límites para su uso de las redes sociales, especialmente con sus hijos.

"No me puedo imaginar cómo es crecer en un mundo con redes sociales cuando era un adolescente: todo llegó cuando teníamos más de treinta años. No puedo imaginar cómo sería eso y quiero que mis hijos vean el separación y sentir la diferencia, y saber que hay un tiempo y un lugar para eso ", dijo en febrero. "Soy muy cautelosa cuando estoy en casa, con teléfonos, y estoy súper presente".