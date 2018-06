Ariana Grande celebró en Disneyland su compromiso con Pete Davidson

Ariana Grande y Pete Davidson celebraron su compromiso con un viaje al lugar más feliz de la Tierra: Disneyland. Las dos estrellas fueron vistas visitando el parque en Anaheim, California el lunes.

Los fanáticos vieron a la pareja abordar Space Mountain por la noche. Como muestra un video del usuario de Twitter @reginaleigh95, la cantante usó orejas de Mickey Mouse para la ocasión mágica.

"Ariana y Pete estaban en la primera fila y él salió primero y luego se volvió hacia ella y le tendió la mano para ayudarla a levantarse", dijo una persona presente en la atracción. "Algunas personas gritaron 'Ariana' desde la línea y ella se giró y les sonrió y saludó con la mano. Parecía muy feliz. Entonces todos salieron y Ariana y Pete estaban tomados de la mano".

When Ariana Grande and Pete Davidson are casually on Space Mountain pic.twitter.com/toNtAZWVIw

