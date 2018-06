Los mejores memes y reacciones de la 'primera vez' de Luis Miguel

El octavo capítulo dio pie para que conociéramos la etapa adolescente de Luis Miguel que trajo consigo algunos cambios en la voz del cantante, mismos que representaron algunos problemas.

En este episodio vimos una vez la cara oscura de Luisito Rey, quien hizo que el primer encuentro sexual del cantante fuera con una prostituta con el objetivo de hacer que le cambiara la voz.

Claro, los remedios de Luisito no fueron los mejores.

El remedio de mi mamá vs El remedio de Luisito Rey #LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/8S46TqM0HJ

Y bueno, el tema del momento no se podría quedar fuera de las bromas.

Las medidas desesperadas de Luis Rey provocaron burlas.

Cuando te enteras que el malestar de garganta se cura cogiendo y no tomando te de manzanilla con limón y miel…. #LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/ySoEFfnO1O

La inocencia del cantante se fue en una noche, al menos eso dicen los memes.

“Señor Micky, no me quiero ir… me siento mal”

— La virginidad de LuisMi#LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/NvWq0Q53Rk

— Luisito Rey (@LUISlTOREY) June 11, 2018