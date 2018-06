Lo que ellos hacen a la hora de ligar que a nosotros nos molesta

Lo que un hombre jamás debe hacer

Coquetear, ligar, echarle los perros a alguien, llámalo como quieras. Esta es inevitable en una sociedad en donde todo el tiempo se está buscando una pareja o una persona con la que pasar el rato.

Hombres y mujeres cometemos muchos errores por querer impresionar al otro. En la primera impresión nos olvidamos ser nosotros mismos y comenzamos a adoptar actitudes que en ligar de beneficiarnos, nos terminan perjudicando.

Cantos mujeres no nos hemos sentido incómodas con ciertas actitudes que son molestas y que solo denotan la inseguridad de los hombres. ¡Jamás lo hagan!

1.- Que inicien con hola guapa, bebé, bombón, amiga.

Las personas que desde un inicio están llamándote con esos términos resulta molesto. No hay la confianza aún para que salten tu nombre y comiencen llamándote con esos apodos. Creanme que no nos sentimos halagadas, al contrario, ¡es horrible y de lo más común!

2.- Que no tengan tema de conversación.

Tanto hombres como mujeres deben tener un tema de conversación interesante, pero hay hombres que se confían y solamente preguntan y preguntan. ¿Lo peor?, siempre están cuestionando lo más básico. “Te gusta el frío”, “comida favorita”, “dime cómo eres”. En lugar de hacer una conversación, parece interrogatorio.

3.- Que quieran presumir demasiado, o sea pretenciosos.

Hay hombres que se toman muy en serio el estereotipo de que a las mujeres les gustan solo los hombres que tienen dinero o un buen coche. Entonces empiezan a presumir su dinero, su estatus social, y las relaciones que tienen con otros. ¡Es horrible que hagan eso!

4.- Que sean intensos.

Cuando son demasiado insistentes. Que te manden mensajes TODO EL TIEMPO, aunque los dejes en visto. Que te inviten a salir una y otra vez y no te den tiempo de respirar siquiera. Eso no demuestra interés, solo desesperación y no es nada atractivo.

5.- Que notes que quieren emborracharte.

Cuando sales con ellos o los conoces ese día y son demasiado insistentes con tu ingesta de alcohol. No somos tontas, nos damos cuenta inmediatamente cuando alguien tiene otras intenciones y es indignante.

Si solo quieres una noche dilo abiertamente, nosotras no soñamos solamente con relaciones y bodas. Lo importante es que los dos estén en la misma sintonía, nada más nefasto que una persona que solo engaña.

6.- Que te den la razón en todo.

Esas personas que están entusiasmadas pero no saben argumentarte nada, son aburridas. No queremos tener siempre la razón, queremos que tengas mente propia y lo demuestres.

7.- Que hablan de sus ex novias.

Hay hombres que hablan de sus relaciones pasadas con la intención que veas el éxito que tienen. Eso es muy molesto, y solo demuestra inseguridad.

8.- Que no entiendan el "no".

Hay veces que es fácil ver nuestra incomodidad, y aún así los hombres siguen insistiendo. No importa las miles de señales, créeme que no importa cuánto insistas, un no es un no.

9.- ¿Y qué dice el novi0…?

La clásica pregunta que a todas nos han hecho. Mejor pregunta directo, eso demuestra muchísimo más valor que esconder tus intenciones detrás de esa pregunta que no tiene nada de inocente.

10.- Que sean muy físicos desde el inicio.

Cuando desde un inicio se ponen demasiado físicos, y empiezan a tocarte. No es que estemos negadas al contacto físico, solamente que éste debe ser natural.

11.- Que traten mal al servicio

No demuestra poder ni autoridad ni carácter, solamente una pésima educación.

12.- Que estén nerviosos todo el tiempo

Cuando están nerviosos en tu presencia y no saben qué decir se vuelve muy incómodo y crea los peores silencios.

13.- Que no tengan iniciativa.

Cuando te invita a salir pero no sabe ni a dónde ni propone nada nuevo es muy aburrido. Es trabajo de los dos encontrar la mejor forma de pasar el día, pero si quieres impresionarla planea todo. Nada más atractivo que alguien que se tomó el tiempo de planear una cita como se debe.

14.- Que no huelan bien.

En la primer, segunda, tercera cita….eso siempre es necesario.

15.- Que lleguen tarde

No hay peor forma de arruinar las primeras impresiones que llegar tarde. Aunque seas impuntual, eso solamente denota desinterés.

