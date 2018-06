La versión live action de Mulán ya tiene a su príncipe

Mulán es una de las tres películas que creo Disney en los estudios Disney-MGM, en Orlando, Florida. En 1994 iniciaron a desarrollar esta historia que fue estrenada a nivel mundial en 1998. El film recaudó más de trescientos cuatro millones de dólares, y recibió críticas muy positivas además de una nominación a los premios Oscar.

Esta película infantil fue dirigida por Tony Bancroft y Barry Cook. Fue inspirada en la historia de Robert D. San Souci, y fue escrita por Rita Hsiao, Phillip LaZebnik, Chris Sanders, Eugenia Bostwick-Singer y Raymond Singer. En el 2004 se produjo una secuela, publicada directamente en video.

El film producido por Walt Disney Pictures cuenta con las voces de Ming-Na, Eddie Murphy, Miguel Ferrer y BD Wong, en el audio original. Jackie Chan es el encargado del doblaje al chino. La historia está basada en le leyenda china de Hua Mulan.

Fa mulan es la única hija de un anciano llamado Fa Zhou. Debido a la edad de su padre, ella decide hacerse pasar por un hombre y luchar contra la invasión de los humos, liderados por Shan Yu. Sus compañeros de aventuras son: Mushu (un dragón diminuto), un grillo de la suerte, y los guerreros Yao, Ling y Chien-Po.

Cómo ha sucedido con otras historia emblemáticas del estudio, Mulán también será llevada a live action y al parecer la idea tiene emocionado a muchos. A medida que se revelan más detalles de la trama, Disney parece sumar puntos con los seguidores y fanáticos de esta historia.

