El príncipe Harry ya se encuentra de vuelta al trabajo ¡se acabó la luna de miel!

El príncipe Harry ya ha vuelto al trabajo luego de su luna de miel con Meghan Markle.

Apenas tres semanas después de la boda real, el Príncipe Harry ha continuado cumpliendo con sus deberes reales, asistiendo a una gala benéfica para OnSide Youth Zones en Kensington Palace. El evento fue presentado por el comediante David Walliams, quien llamó a Harry "el recién casado" y se burló de su amigo durante toda la noche.

Listening to Prince Harry’s speech at the @OnSideYZ fundraising dinner @KensingtonRoyal pic.twitter.com/w7MbzDhomc

— David Walliams (@davidwalliams) June 7, 2018