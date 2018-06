Nicki Minaj impacta a sus seguidores con la portada de su nuevo álbum

La cantante Nicki Minaj no deja de estar en boca de los aficionados a su música, esta vez dejando sin habla a propios y extraños con la portada de su nuevo álbum.

Minaj, la intérprete de éxitos como Anaconda y Super Bass, luce más sexy que nunca promocionando su último disco Queen.

#Queen 8|10|18 🙏🏽👑~ 📸 by the legendary #MertAndMarcus. My greatest work to date. Thank you for your patience & love. Pre-Order next week 🎀🦄 pic.twitter.com/kxxtACc1da

— Chun-Li (@NICKIMINAJ) June 7, 2018