Las razones por las que integrante de 'Hoy' salió del programa

A lo largo del tiempo, el programa 'Hoy' ha incluido a un comediante para amenizar la mañana, en esta nueva etapa 'Rosa Concha'. Personaje interpretado por Héctor Ramírez, quien fue el encargado de interpretar dicha comedia.

Sin embargo, su papel no tuvo la fuerza necesaria puesto que se ha decidido prescindir de él. Las especulaciones sobre la razón de su salida son muchas, pero principalmente se le atribuye al control que tienen Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

No cree que las culpables sean Galilea y Andrea

TVNotas reveló que la periodista Aurora Valle señaló otras poderosas causas sobre la salida, durante el programa 'De Historia En Historia'.

“Para mí es invento el que Galilea y Andrea no lo querían y que como son las dueñas del programa se impusieron a Magda. Pero, según el público, ellas tienen la culpa de eso, pero yo no me creo eso", refirió la conductora.

Ella tiene otra versión del asunto

“Pero yo me sé otra versión, se dice, se comenta, se rumora que lo sacaron del programa 'Hoy' porque, -yo no sé si es el programa, la empresa o quién decidió-, no quieren hombres vestidos de mujer”, admitió Aurora.

Claudia de Icaza emitió un juicio sobre esto, dado que se encontraba en el programa. Ambas especularon por la razón de la salida de Héctor Ramírez.

“Ya no caben ese tipo de cosas. Voy a decir algo tremendo, es una teoría, estamos en un momento importantísimo de una revolución en este mundo (…) es como en las redes encuentras personajes como raros, entonces, por ejemplo yo la primera vez que vi a Maca yo dije: 'wey, niño-niña, gallo-gallina, o sea, yo dije: ¿qué rollo? Pero es una mujer con su característica de caricatura. Maca no te estoy atacando (….) ”, afirmó la periodista.

Te recomendamos en video: