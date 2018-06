Estrenan tráiler de ‘A Star is Born’, la nueva película de Lady Gaga

Este miércoles 6 de junio estrenaron el tráiler de ‘A Star is Born’ la nueva película de Lady Gaga junto al nominado al Oscar, Bradley Copper.

Es el primer gran rol protagónico de la cantante de Bad Romance en la gran pantalla.

En esta nueva versión de la trágica historia de amor, Bradley Copper interpreta al experimentado músico Jackson Maine, que descubre y se enamora de la artista luchadora Ally (Gaga). Ella casi ha renunciado a su sueño de triunfar como cantante… hasta que Jack la engatusa a la luz pública.

Pero incluso cuando la carrera de Ally despega, el lado personal de su relación se viene abajo, mientras Jack lucha una batalla continua con sus propios demonios internos.

El elenco de "A Star is Born" también incluye a Andrew Dice Clay, con Dave Chappelle y Sam Elliott.

Además de interpretar a Ally, Gaga, quien ganó su Oscar por la canción "Til It Happens to You" de "The Hunting Ground", interpreta canciones originales en la película, que ella escribió con Cooper y un puñado de artistas, incluido Lukas Nelson, Jason Isbell y Mark Ronson. Toda la música es original y fue grabada en vivo.

La cinta se estrena en octubre y ya se habla de una posible nominación al Oscar para Lady Gaga

