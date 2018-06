¿Volverá One Direction? Esta fue la sorprendente confesión de Liam Payne

El ex One Direction, Liam Payne, reveló durante una conferencia en la Ciudad de México, que el famoso grupo que enloqueció al mundo en 2010 podría volver.

"Creo que vamos a regresar. En mi mente tengo un sueño, y es agradable todavía poder soñar en este punto a pesar de que todo ha sido tan fantástico, de los cinco de nosotros regresando para tocar en un mini festival de One Direction", dijo Payne, quien agregó que para que este sueño se cumpla es importante que mantengan su trabajo solista con el fin de que haya más canciones para ese hipotético concierto.

Payne, quien se encuentra en pleno proceso de creación del que será su primer álbum solista, estrenó hace un mes el tema “Familiar” en colaboración con el colombiano J Balvin.

Reveló que fue en Nueva York donde conoció a J Balvin mediante un amigo en común. Luego le envió la canción en inglés, Balvin le agregó el español y se transformó en un éxito latino.

Sobre el intérprete de “Machika” dijo que “nos llevamos muy bien, nos hicimos buenos amigos, es un tipo encantador, nos divertimos mucho. Es como cuando entiendes a alguien, cuentas los mismos chistes y entiendes los mismos valores, así fue con nosotros”.

El cantante visitó esta semana la Ciudad de México para promover el tema y para presentarse en los premios MTV Miaw.

Durante la rueda de prensa se refirió a la música latina y la elogió. "Creo que no puedes escuchar esas canciones sin decir 'esto es hermoso', incluso si no las entiendes, te hace pensar en felicidad, me encanta eso".

