La última carta que Marcela Basteri le envió a su madre antes de desaparecer

Marcela Basteri se ha vuelto el enigma que a todos trae locos. Gracias a la serie de Luis Miguel, este misterio ha vuelto a renacer. La última vez que se vio a la mamá de 'El Sol' fue en marzo de 1985, cuando su hijo la invitó a subir a un escenario en Luna Park, Argentina.

La serie muestra las mentiras de su padre, los intentos de su hermano por encontrarla, y los viajes del mismísimo cantante con su tía Adua y su abuela Matilde en un desesperado intento por descubrir su paradero.

En el libro de 'Luis Miguel, la historia' de Javier León Herrera se muestra la última carta de Marcela a Catalina Mezín:

Querida Cara,

Espero que te encuentres bien en compañía de la familia. Recibí tu carta y no sabes la alegría que me diste. Yo estoy muy bien, estoy embarazada de seis meses. Me hubiera gustado que estuvieses aquí conmigo pero no sé si querrás venir. En enero Luis y Luis Miguel van a estar en Argentina, espero que los veas y si quieres venir se lo dices a Luis y él te manda los boletos.

Ellos van a estar dos o tres meses de gira pero si quieres te vienes antes y yo te voy a buscar al aeropuerto. Espero que me contestes pronto, a mi padre hace tiempo que no le escribo, sabes que me cuesta mucho trabajo expresarme en italiano, pero voy a tratar de escribirle porque no sé nada de él desde hace meses largos. Bueno Cata, Alex te manda besos, Mickey nunca está ahora. Estoy con Alex y dos muchachas que trabajan aquí en mi casa, es muy grande, son dos pisos.

Saludis a todos y un fuerte abrazo y un beso grande, tu hija que no te olvida, Marcella.

Gracias nuevamente a la información proporcionada por Luis Miguel sabemos el maltrato a que estuvo expuesta Marcela Basteri. Se revela todo lo que sufrió a manos de Luisito Rey, aunque todavía no sabemos la razón de su desaparición.

