¡Toma nota! Éstas son las ofertas en México por el Día de la Dona

La tradición cuenta que las voluntarias del Ejército de Salvación preparaban donas y durante la Primera Guerra Mundial, las regalaban a los soldados para darles un poco de alegría al considerar que se trataba de un producto nostálgico de su país y su familia.

Aunque el origen de la palabra “doughnut” es desconocido, algunos creen que viene de 'nueces' (nuts, en inglés), las cuales se le colocaban en el centro para compensar la mala cocción en esta parte de la dona.

Las donas no siempre tuvieron un agujero. Se dice que el centro no se cocía bien, y una vez hubo un cocinero que, cansado de esto, les abrió un hoyo dentro para no comer la masa cruda.