Los pleitos han llegado a la casa de la productora de 'Hoy ', Magda revela la disputa con su hija

@pau_gonz16 @andy___rodriguez !!! Que emoción !!’Jhansi cosas q Te llenan el alma , les platico , hoy pusieron mi plaquita ! No saben cuantas veces visualicé y decrete este momento ! Los sueños se cumplen ! #tanto q agradecer , gracias a todos x apoyarme en este camino !

