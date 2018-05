Hija de Luis Fonsi donó su cabello a niñas con cáncer y enterneció las redes

¡Ternura! Con solo 6 años, la hija mayor del cantante Luis Fonsi se robó el corazón de todos con un hermoso gesto que tuvo.

La pequeña Mikaela cortó su cabello para donarlo a las niñas con cáncer de la Fundación Cabecitas Rapadas, hecho que hizo sentir más que orgulloso al cantante puertorriqueño y a su madre, Águeda López, quienes compartieron la noticia por sus redes sociales.

“Hace un tiempo mi hija me dijo que quería ayudar a los niñitos que sufren de cáncer pero no sabía cómo. Le explicamos que una forma de ayudar sería donar su cabello para que alguna niñita pueda tener una peluca de pelo natural. Ella es feliz siempre cuando ayuda a los demás. Hoy decidió cortarse su pelo y me siento orgulloso a más no poder de mi princesa. Humanidad, corazón y nobleza. Eso eres hija mía. Te amo”, fue el tierno mensaje que compartió el intérprete de “Despacito” en su Instagram, acompañada de la imagen de su hija con el cabello que donaría en su mano.

Su madre, la modelo Águeda López destacó en su publicación que la pequeña amaba su cabello largo, pero sus ganas de ayudar a los demás prevalecieron.

“Eres es el ejemplo más puro de nobleza y buen corazón. Decirte que TE AMO hoy se me queda corto”, dijo López, quien también compartió un video en el que mostraba parte del proceso.

Por supuesto, los comentarios positivos no se hicieron esperar.

“Dios la Bendiga!!! Y que orgullo para ustedes saber que sus enseñanzas como padres se ven reflejados en las acciones de la niña. Muy noble de su parte. ❤️❤️❤️ Súper linda!", "Hay pero que ternura e inteligencia.. Hasta yo quiero una peluca con ese color tan bello 😍😍😍😍😘😘😘😘😘", y "Mi hija de doce años también lo donó, un orgullo que piensen en los demás así Dios bendiga a todos esos niños 👶👧👦" fueron algunos de los comentarios que dejaron los fans en el post del puertorriqueño que tuvo más de 115 mil likes y más de mil comentarios.

Durante más de 15 años, Fonsi ha sido portavoz de las campañas de recaudación de fondos del St. Jude Children’s Hospital en Tennesse, que se dedica a investigación, tratamiento y apoyo a pacientes de cáncer y sus familias.

