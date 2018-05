Conoce al nuevo novio de Kendall Jenner: es un jugador de la NBA

Al parecer, Kendall Jenner tiene un nuevo amor. Se llama Ben Simons y es un jugador de baloncesto, el tipo ideal de las Kardashians.

Se supo esta semana que la modelo de 22 años y estrella de Keeping Up with the Kardashians y el jugador australiano de 21 años de la NBA, que juega para los Philadelphia 76ers, han formado una "amistad cercana" y han estado saliendo recientemente. Ninguno de los dos ha confirmado que sean pareja.

El miércoles por la noche, Jenner y Simmons estuvieron con el jugador de los Suns de Phoenix, Devin Booker, y las amigas de Jenner, Jordyn Woods y Kaia Gerber, en el restaurante de L.A. The Nice Guy y más tarde en el club nocturno Hyde.

Winner winner chicken dinner #OTTNO 🤟🏽💧 A post shared by Ben Simmons (@bensimmons) on Mar 30, 2018 at 8:07pm PDT

"Devin y Ben son amigos y pensaron que sería divertido para todos salir mientras estaban en la ciudad", le dijo una fuente al portal E! Online. "El grupo comenzó en The Nice Guy para cenar y tomar algo y luego decidieron continuar la noche en Hyde. Estaban en la parte trasera e intentaron ser discretos". Kendall estaba definitivamente en modo fiesta y estaba de muy buen humor. Ella parecía muy feliz. Quería mostrarle a Ben un buen momento y quería llevarlo a la ciudad”.

"En Hyde, todos estaban en una mesa y se quedaron hasta después de que el club cerró", dijo la fuente.

"Todo el mundo estaba bebiendo y divirtiéndose. Bailaban y estaban sentados encima de la mesa, hablando".

La fuente dijo que Jenner y Simmons parecían "muy afectuosos el uno con el otro".

"Estaban sentados uno junto al otro, tratando de hablar, pero la música era súper ruidosa", dijo la fuente. "Kendall sonreía mucho y se veía coqueta con Ben. Definitivamente parecían una pareja, ya que permanecieron al lado del otro todo el tiempo. Jordyn obviamente estaba emparejada con Devin y estuvo con él toda la noche también. Kendall se fue con Ben. "

"Kendall no quiere nada serio, pero definitivamente está disfrutando de su tiempo con Ben en este momento".

