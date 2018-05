Ellos son los más guapos de Rusia 2018

#VaccinesWork to help me be a champion on and off the field! This Vaccination Week in the Americas #GetVax to strengthen your defense and join me on the Vaccination Team! Like this post and follow @opspaho for a shot at winning a football ball or a jersey signed by me! You have until April 27 to participate! ¡#LasVacunasFuncionan para ayudarme a ser un campeón dentro y fuera de la cancha! En esta Semana de la Vacunación de las Américas, #Vacunate para reforzar tus defensas y unirte al Equipo de Vacunación! Dale “Me gusta” y sigue a la @opspaho para ganar una pelota o una camiseta firmada por mí! Tienes hasta el 27 de abril para participar!

A post shared by Edinson Cavani (@cavaniofficial21) on Apr 22, 2018 at 8:06am PDT