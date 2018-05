Andrew Lincoln abandona ‘The Walking Dead’ luego de su novena temporada

Andrew Lincoln, el protagonista de ‘The Walking Dead’, está listo para salir de la serie en la próxima novena temporada, ha confirmado una fuente interna del show a la revista Entertainment Weekly. El canal AMC, hogar de la serie en Estados Unidos, no ha emitido ningún comunicado oficial.

En la revista Collider, quienes fueron los primeros en dar la noticia, esperan que la actuación de Lincoln en su última temporada sea de unos seis episodios.

"No puedo esperar para ver qué sucede luego de este episodio", dijo Lincoln a EW después del final de la temporada 8. "Es realmente interesante. Es muy diferente en el buen sentido. De una manera emocionante. Es más una reminiscencia del primer capítulo que cualquier otra temporada en la que nos hayamos embarcado, lo que me hace muy feliz. Es un buen momento para eso. Es un momento realmente emocionante para eso. Me siento como la temporada 1. Es un gran año, y estoy emocionado por ello”.

Si bien The Walking Dead no es ajeno a la pérdida de los miembros principales del elenco, la salida de Andrew Lincoln, quien ha encarnado a Rick Grimes en las ocho temporadas, marca el desafío más difícil de la serie. Su pérdida inminente solo se suma a la transición que actualmente está experimentando el programa.

Además de la salida de su compañero original, Chandler Riggs, quien hacía el papel de Carl, su hijo, se suma la posibilidad de la salida de Lauren Cohan, Maggie en el programa, que si bien no estuvo desde el principio es uno de los personajes más importantes en la trama y favorita entre los fanáticos del show de zombies.

The Walking Dead vuelve a AMC en octubre.

