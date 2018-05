Serena Williams sorprende con un revelador traje en su regreso al tenis

Serena Williams, la tenista más exitosa de la historia, considerada la mejor que ha jugado el deporte blanco, sorprendió a sus seguidores y al público al lucir un traje negro ceñido al cuerpo en Roland Garros, su regreso a los torneos grandes luego de convertirse en madre.

En el instante, los usuarios en las redes sociales la compararon con una heroína, al mejor estilo de los habitantes de Wakanda, el país ficticio de ‘Pantera Negra’

"Siempre he querido ser una superheroína y es mi manera de convertirme en una. Quiero realmente dar la impresión de ser una superheroína cuando lo llevo", explicó la estadounidense ganadora de 23 títulos del Grand Slam tras su victoria ante Kristyna Pliskova, por 7-6 (7/4) y 6-4.

Serena Williams y su traje de superhéroe. #RG18 pic.twitter.com/dsSHI8n5yV — Sebastián Torok (@sebatorok) May 29, 2018

Serena, quien siempre ha estado muy ligada al mundo de la moda (incluso llegó a lucir en la cancha unos aretes de diamante valorados en millones de dólares) dijo que más allá de la estética, el traje le permite una mejor circulación sanguínea, lo que la ayuda con su juego, en especial luego de las complicaciones médicas que tuvo tras el parto de su hija Olympia.

"Tuve muchos en los doce últimos meses. (El traje) tiene efectivamente una función. He llevado muchos pantalones para jugar, porque me permite una mejor circulación sanguínea. Es un traje divertido, que me permite jugar sin ningún problema", relató antes los flashes de los fotógrafos que se deleitaron con sus movimientos.

