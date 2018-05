La razón de la cara de felicidad del paje de Meghan que se convirtió en meme

La imagen de Brian Mulroney, hijo de la mejor amiga de Meghan, Jessica Mulroney, quien fue uno de los pajes de la boda Real, se convirtió en una de las fotos más divertidas de ese día.

Y es que su cara de emoción a la entrada de Meghan Markle a la capilla fue una de las más comentadas y ya se sabe a qué se debió.

Ben Mulroney, padre del niño de 7 años, explicó durante el programa canadiense Your Morning la razón de la felicidad de su hijo.

"Le pregunté y me dijo que nunca había oído una trompeta antes. Creo que cuando entró y vio a todo el mundo ahí, con las flores se sorprendió, no había nada de eso durante el ensayo. De ahí su cara de asombro", dijo Mulroney.

La pareja de la mejor amiga de la Duquesa de Sussex asegura que todos los niños en la ceremonia, incluido el hermano gemelo de Brian, John, y su hermana de 4 años, Ivy, que fue dama de honor, se la pasaron muy bien.

"Llevaban mucho tiempo hablando de hacerlo bien en los ensayos y, al fin y al cabo, son niños muy pequeños. Les preocupaba mucho hacerlo bien, pero se divirtieron mucho. Lo que más orgullo me dio fue saber que no les presionamos para hacerlo, porque entonces no habría sido divertido. Y ellos estaban supercontentos" afirmó.

