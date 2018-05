Esto opinan los actores de la serie de Luis Miguel de Luisito Rey

Amparo Barcia

Personaje: Sasha Sokol

Importancia: Cameo

“Estoy feliz de ver cómo esta serie está impactando tanto a nivel nacional como internacional. Es maravilloso ver cómo medio mundo se sienta los domingos a ver los nuevos capítulos”

Habla sobre Luisito Rey

“Pues mira, en la serie todo el mundo tiene un sentimiento por una parte por el cariño que se le tiene a Luismi y por otra quieres ver a un papá cariñoso apapachador y consentidor y se puede ver la antítesis de lo que todos esperamos sea un papá….”

Ernesto Álvarez

Personaje: Ejecutivo de EMI

Importancia: Ejecutivo de la serie, extra como personaje

Habla sobre Luis Rey

“Pensamos en los sacrificios que tiene el éxito, es una vida sacrificada, una como actor hablando de este lado de lo que me toca estamos destinados al rechazo diario, vamos a castings y no sabemos qué va a pasar, nos cuesta llegar y subir peldaños, es una carrera de resistencia”.

Israel Amescua

Personaje: Fede de la Madrid

Importancia: Amigo de Luis Miguel de joven

“Yo no sé nada de Luis Rey. No sabía quién era el papá de Luis Miguel hace hace poco, me encanta cómo lo hace Oscar y si la gente está hablando tan mal es porque Oscar lo está haciendo muy bien, actualmente me encanta. Obviamente Luis Rey así hizo famoso a Luis Miguel”

