Kim Kardashian aún no perdona la infidelidad de Tristan Thompson a su hermana Khloe

Parece que la relación entre Tristan Thompson y Kim Kardashian todavía está un poco tensa.

Para celebrar el cuarto aniversario de bodas de Kim y Kanye West, Khloe Kardashian envió a su hermana y a su cuñado un ramo de flores. Kim compartió un video del maravilloso regalo con sus fanáticos en las redes sociales, pero es la tarjeta que envió Khloe junto con las flores que tienen a todos hablando.

La nota a la pareja dice: "Feliz aniversario Kimye. ¡El amor siempre gana!" La tarjeta también muestra que el regalo fue enviado con amor de "KoKo" y el bebé True Thompson, pero el nombre de Tristan quedó por fuera.

La tensión entre la familia de Khloe y su novio comenzó en abril cuando, poco antes del nacimiento de True, se reveló un escándalo de engaños e infidelidades que involucraba a Tristan.

Más tarde ese mes, Kim apareció en el show de Ellen DeGeneres y rompió su silencio sobre las acusaciones contra Tristan "Como si ni siquiera supiera cómo describirlo, además está muy mal", Kim le dijo a Ellen. "Realmente estábamos apoyando a Khloe, y todavía lo hacemos. Ella es tan fuerte y está haciendo lo mejor que puede. Es una situación realmente triste".

Kim luego le explicó a Ellen que ella hizo esta regla con su hermano Rob Kardashian, que si hay un bebé involucrado ella lo mantendrá "lindo" y "con clase" y no hablará "demasiado mal" sobre la situación "Porque un día True verá esto y ya sabes… todo ha sido tan desastroso".

Ahora que Khloe ha decidido darle a Tristan "otra oportunidad", un amigo cercano de la familia Kardashian ofreció detalles al portal de E! sobre cómo se siente acerca del tema "No es ningún secreto que la familia no está feliz con Tristan y que Khloe lo haya perdonado tan rápido". "Khloe simplemente evita hablar de él y no lo menciona. Ella sabe que no lo aprueban y es extremadamente incómodo sacar algo".

"A pesar de que detrás de escena está contenta con Tristan y con su vida, no quiere restregarlo o llamar la atención con la familia. Así que simplemente no lo menciona", continúa diciendo la fuente. "Se enfoca en True y en ser madre. Está viviendo el momento y tomándose un día a la vez. Ama a sus hermanas y espera que algún día todo salga bien. Pero por ahora, no va a mencionar a Tristan mientras esté con ellos”.

