Mira quién fue el invitado especial de la boda de Harry y Meghan

La boda real de Harry y Meghan Markle que se realizó el pasado sábado 19 de mayo tuvo a un invitado muy importante y especial y no se trata de ningún artista, cantante, diseñadora, ni alguien famoso.

Ese invitado fue Mutsu Potsane, un joven de 18 años que el ahora duque de Sussex conoció en 2.004 en Lesoto, una localidad al sur de África, en uno de sus viajes durante su año sabático, a quien el príncipe le tomó tanto cariño que tenía que estar en su día más importante.

Harry, quien en ese entonces tenía 19 años, formó un estrecho lazo con Potsane, que era huérfano y subsistía gracias a una de las ONG que trabaja en el lugar.

Dos años más tarde de haberlo conocido, en 2006, el príncipe regresó a África, donde estableció la organización benéfica “Sentebale” en memoria de su madre, la princesa Diana, labor que realizó junto al príncipe Seeiso de Lesoto, reencontrándose así con el niño.

En 2.016 ambos se vieron nuevamente las caras durante un concierto de Sentebale en Londres, en el Palacio de Kensington, show en el que Mutsu era parte del Coro Juvenil Basotho.

A través de la cuenta de Twitter de la organización compartió una tierna fotografía del joven junto a otros invitados, evidenciando lo grande que está luego de su primer encuentro con Harry en 2004.

Congratulations to the new Duke and Duchess of Sussex, from everyone at @Sentebale 🎉 We were delighted that some of our Lesotho team were able to join in the very special celebrations in Windsor today! #SentebaleCelebrates #RoyalWedding pic.twitter.com/DQ6Gwsl1ri

— @Sentebale (@Sentebale) May 19, 2018