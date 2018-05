Así luce el primer novio de Shakira, el responsable de ‘Antología’

Shakira se ha vuelto un icono en la historia de la música por su talentosa voz, su movimiento de caderas y su gran belleza. Asimismo, se ha hablado mucho sobre sus pasadas relaciones las cuales siempre han sido cobertura en los medios.

Uno de los romances más emblemáticos fue el de Oscar Ullua, que llegó a la vida de la joven colombiana cuando ella tenía tan solo 17 años de edad. Él fue su primer amor, e incluso participo en el videclip de “Dónde estás corazón”.

Fue una inspiración para ella

Su amor la hizo crear algunos de sus mejores temas, entre ellos ‘Antología’. Asimismo, este hombre fue un pilar importante en el comienzo de la carrera artística de Shakira.

Él terminó con ella en pleno Día de San Valentín, el cual se celebra en septiembre en Colombia. Algo que rompió su corazón completamente, sin entender las razones de Oscar.

Sin embargo, éste tiempo después confesó que él concluyó la relación para que Shakira pudiera triunfar en el ámbito musical y no tuviera distracciones.

“Terminamos un día del amor y la amistad. Creo que era el momento en que tenía que seguir sola y no me equivoqué. Llegó al cielo”, declaró.

Así que lo que parecía un acto de crueldad, fue uno de inmenso amor. Ahora así luce el guapo galán actualmente:

Lejos de los reflectores

A post shared by Oscar Ulloa (@oulloacafe23) on Apr 26, 2018 at 5:31pm PDT

Viajando mucho…

#snow#snowboard#travel#lifestyle#life#happy A post shared by Oscar Ulloa (@oulloacafe23) on Jul 16, 2017 at 6:02pm PDT

Y muy diferente al pasado

