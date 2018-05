¡Confirmado! "Legacies", será el segundo spin-off de Vampire Diaries

La popular serie para televisión Vampire Diaries, se ha convertido en la favorita de muchos en los últimos años. Este extraño universo se ha mantenido vivo en la televisión con el spin off de The Originals, que se transmite desde el 2013 a través de The CW. Aunque esta serie también esta a punto de llegar a su final, los productores ya aseguran que existirá un segundo spin-off y que las ideas ya estan tomando forma.

En la cuarta temporada de The Originals, ocurrió el ingreso de Hope Mackenzie al internado que fundaron Caroline y Alaric, en la parte final de The Vampire Diaries. Desde entonces, se habla de la posibilidad de que se desarrolle un spin-off centrado en la joven vampira, sobre todo después de que la actriz Danielle Rose Russell fuera confirmada como la versión adolescente de Hope para las ultimas dos temporadas de The Originals.

Kevin Williamson, guionista de la serie original, Vampire Diaires, fue el encargado de confirmar la buena noticia que invadió de alegría a los fanáticos, habló sobre el esperado segundo spin-off de la aclamada serie. El nombre estaría confirmado y muy pronto podremos ver "Legacies".

Esta nueva serie ya ha confirmado a sus protagonistas. Matt Davis, quien interpreto a Alaric en Vampire Diaries y Danielle Rose Russell, quien fuera Hope en The Originals, serán los encargados de personificar los personajes principales de la historia. En "Legacies" también podremos ver a Jenny Boyd, Kaylee Bryant, Aria Shahghasemi y Quincy Fouse.

Al estar involucrado el personaje de Alaric, se presume que estará involucrada la Salvatore School for the Young & Gifted, es decir, que posiblemente, la serie estará ambientada en Mystic Falls, con la idea de que la escuela es un refugio seguro para los jóvenes con habilidades sobrenaturales que buscan un espacio para sentirse a salvo.