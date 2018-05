La verdadera manera como se conocieron Shakira y Piqué

Muchos creen que Shakira y Piqué se conocieron en la grabación del video "Waka Waka", la canción del Mundial en Sudáfrica en 2010, pero no fue así.

La cantante y el futbolista se conocieron en Madrid, ciudad a la que ella viajó para cantar en el Rock in Rio de 2010. Shakira se encontraba en el mismo local de copas donde también estaban Piqué y Fábregas, y allí se bebieron juntos unos mojitos (como luego cuenta ella en la canción 'Me enamoré').

Ambos estaban a punto de irse a Sudáfrica (donde se celebraba el Mundial de Fútbol). Y él le pidió su número de teléfono. Shakira llegó antes a Sudáfrica y el jugador le escribió a la cantante para interesarse por la climatología del país africano.

"Le pregunté: "oye, ¿qué temperatura hace en Sudáfrica?. Es la típica pregunta estúpida. Una respuesta normal sería 'hace mucho frío, tráete un abrigo' pero me hizo una parrafada detallándome el frío que hacía a cada hora. Y yo me dije 'esto no es normal", dijo Piqué en una entrevista en 2016.