Ex director de la Interpool revela qué sucedió con la mamá de Luis Miguel

La vida de Luis Miguel se ha vuelto un importante tema de conversación para todos los mexicanos y a nivel internacional. La vida del cantante está teñida de secretos, sufrimiento, y excesos.

Todos los ingredientes que se requieren para hacer una novela hecha y derecha. El público ya sufrió con la ruptura de Luismi y Marina Yazbek, su primer amor. Ahora, continuamos con la duda de la desaparición de la madre.

Muchas personalidades cercanas a ‘El Sol’ han quedado retratadas en la serie, y aunque muchos quedaron molestos por la forma en la que Luismi los describió o mostró su relación.

Ahora en el programa de ‘Ventaneando’ de Miguel Aldana, el ex director de Interpol México reveló el verdadero el motivo por el que Luis Miguel se distanció de su madre.

Al parecer, Marcela Basteri, harta de los maltratos de Luis Rey explotó y le mintió con el afán de provocarlo y lastimarlo, que Sergio (hermano de Luis Miguel) era no era hijo suyo.

Según reporte del programa "Ventaneando", en varias ocasiones Marcela Basteri trató de comunicarse por teléfono con Luis Miguel, pero su padre le tenía prohibido contestarle o ir a buscarla.

“Le decía no le contestes. Ya se fue tu mamá, no le contestes”, concluyó el ex director de Interpol México.