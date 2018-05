Kelly Clarkson y Simon Cowell se reunieron en un emotivo momento en los Billboard 2018

Después de interpretar la canción "Whole Lotta Woman" en los Premios Billboard de la Música 2018 en Las Vegas el domingo, Kelly Clarkson, anfitriona de la cermonia, tuvo una reunión espontánea con Simon Cowell. El momento llegó 16 años después de que Cowell, en compañía de Paula Abdull y Randy Jackson, proclamara a Kelly como la primera American Idol.

Cowell apareció en el escenario para presentar los actos conjuntos de Camilla Cabello y Pharrell Williams, pero antes de que pudiera hacerlo, Clarkson corrió hacia él y le dio un gran abrazo. "Eso fue increíblemente fantástico. ¿Qué puedo decir?" Cowell dijo de su poderosa actuación. "Estoy muy orgulloso de ti."

Clarkson no es la única pupila de Cowell, por supuesto. Dejó American Idol en 2010 para comenzar la versión estadounidense de The X Factor, donde la audición de Cabello lo dejó sin habla. La puso en uno de los grupos, Fifth Harmony, junto con Ally Brooke, Dinah Jane, Lauren Jauregui y Normani. Aunque terminaron en el tercer lugar, más tarde se convirtieron en un fenómeno global multiplatino.

El Factor X terminó después de dos temporadas en FOX, y Cowell se unió a America's Got Talent de NBC como juez en la temporada 11. Después de 15 temporadas transmitidas por Fox, American Idol terminó en 2015. ABC revivió la competencia de talentos a principios de este año, con Katy Perry y Lionel Richie como parte del jurado.

