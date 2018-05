Critican a Oprah Winfrey por no quitarse los lentes oscuros en la boda de Harry y Meghan

Este sábado 19 de mayo, varias estrellas fueron invitadas a la boda entre el príncipe Harry y Meghan, entre ellas la presentadora estadounidense Oprah Winfrey, quien fue blanco de varios comentarios en las redes por no quitarse sus lentes oscuros dentro de la capilla San Jorge.

Las reglas de vestimenta son inamovibles para los invitados a una boda de monarquía, entre ellas las mujeres deben lucir impecables y llevar un sombre o tocado. Todas cumplieron pero Oprah, siempre original a ella, decidió no quitarse sus lentes oscuros, que aunque la hacían lucir muy a la moda, algunas personas pensaron que no iban con el momento.

I think she's having typical Hollywood behavior… Wearing glasses so people don't "notice" her. No one cares about you Oprah… Not today!!

— Ana #aprilforever 🌺 (@theAnaGrace) May 19, 2018