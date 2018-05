Perdona Nuestros Pecados: muerte de querido personaje deja en luto a los televidentes

Anoche se emitió un nuevo capítulo de Perdona Nuestros Pecados, y las consecuencias del terremoto siguen viéndose en todos los personajes.

Uno de ellos fue Lamberto, a quien le cayó parte de la estructura de la iglesia durante el sismo y perdió sus dos piernas. Sus lesiones no mejoraron, no pudiendo superar la gravedad de sus heridas y falleció.

En una de las escenas se puede apreciar a Silvia, recostándose en llantos junto al cuerpo de su difunta pareja.

Los televidentes también lloraron la partida de este querido personaje.

He tenido un día de mierda, estoy raja! Y ahora se muere Lamberto!!! Me voy a quedar dormido de la pura pena csm… #CarlosNoDebeSaber

Que triste escena de Silvia y Lamberto me recordó cuando entre a ver a mi padre que ya había partido he hize lo mismo me acosté a su lado ☹💔 #CarlosNoDebeSaber

