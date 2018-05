Mariana Yazbek revela si el padre de Luis Miguel intervino en su relación

La serie de Luis Miguel tuvo una gran aceptación por parte del público mexicano e internacional. Esto lo prueban las abundantes noticias que han salido en redes sociales y las conversaciones en donde está predominando el nombre de Luismi.

Uno de los mayores misterios es la desaparición de la madre del cantante y su separación con Mariana Yazbek, su primer amor.

El primero no ha sido revelado aún; sin embargo, la famosa fotógrafa mexicana ha accedido tener algunas entrevistas para aclarar los motivos de su separación. Entre ellas aclaró su relación con Luisito Rey en canal Imagen Tv.

Asimismo, comentó que siempre intentó ser muy respetuosa con la intimidad del cantante.

“A mí no me tocó vivir esa parte no me corresponde, tengo como mucho respeto esa es la palabra.”, continuó.