Llegaron los 'haters', las peores reacciones de los que odian la serie de Luis Miguel

La serie de la vida de Luis Miguel ha despertado el fanatismo hacia el cantante. No es que no fuera famoso o popular, simplemente su carrera estaba un poco apagada por los escándalos, enfermedades y demás problemas.

Netflix, junto a Telemundo, se anotaron un gran éxito al presentar la vida del cantante. Cada domingo el hashtag #LuisMiguelLaSerie inunda a las redes sociales causando furor, pero como todo, también ha causado comentarios negativos, de personas que no gustan de la serie.

Aquí algunas de las mejores reacciones de los que definitivamente no soportan esta producción.

¿En verdad? ¿Les parece una telenovela?

Pregunta seria:

¿Cual es la diferencia entre ver #LuisMiguelLaSerie y ver novelas en @Televisa ? — El Tren del Mame (@ElTrendelMame5) May 17, 2018

Pues Luis Miguel, logró ser el producto que nos une cada domingo.

#PenaDeMuerte a los que saturan twitter con comentarios de #LuisMiguelLaSerie neta, eso es lo mismo que ver una telenovela, lo mismo, pero además, lo presumen y los enorgullece. #PerdonalosSeñor pic.twitter.com/tswjM2mrsn — Monkey Dude (@DaMonkeyDude) May 17, 2018

No, amigo, hay miles que no la ven y, no, así como los que la ven no son especiales, ustedes tampoco.

Acaso seré el único que no ve la serie de #LuisMiguel #LuisMiguelLaSerie ? 🤔🤔 — Luis (@aronosmex) May 17, 2018

Gente buena que trata de poner a los fans con los pies sobre la tierra.

¿Que tanto les estresa lo que es y no es según alguien lo qué pasa en #LuisMiguelLaSerie ? Para empezar es para divertirse y para continuar sus versiones de porque tronaron con el ex yo creo tampoco coinciden si les preguntan a ellos 💁🏼‍♀️ — Cecy Torres (@KarlaCeciliaT) May 17, 2018

La política hace su aparición en redes sociales.

Les duele como Luis Rey explotaba y maltrataba a Luis Miguel, pero de la explotación, el maltrato y el saqueo del PRI y el PAN al pueblo de México no dicen nada. Milenials estúpidos, serán fusilados en el Cerro de las Campanas. #LuisMiguelLaSerie — Антонио #AMLO2018 🇷🇺🇲🇽✈️🚫 (@ciudadanochairo) May 17, 2018

Tendencias, se llaman tendencias.

Estuvieron mame y mame con #MariposadeBarrio

Estan mame y mame con #LuisMiguelLaSerie

Y estarán mame y mame con #BohemianRhapsodyMovie

Paren esto por favoooooor! — Roberto Mtz (@GipiMartinezA) May 17, 2018

Siempre hay gente que quiere sentirse superior.

Gracias @NetflixLAT por hacer que muchos retardados salieran del closet. #LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/N5047jFx8A — Elliot Garcia Salinas (@ElliotSGarcia) May 17, 2018

La clave está en recordar que todos tenemos gustos diferentes y que está bien

