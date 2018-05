El primer momento en donde Luis Miguel negó su parentesco con Michelle Salas

El embarazo de Stephanie Salas fue un escándalo para la familia Pinal por la corta edad de ésta. Ella siempre ha asegurado que Luis Miguel la apoyo en un inicio para luego desaparecer. Mientras que él asegura que no tenía conocimiento de ser el padre de un hijo.

Ambos han sostenido sus versiones hasta el momento, pero todo renació gracias al éxito que la serie de Luis Miguel está teniendo.

Luis Miguel habló con Verónica Castro

En una entrevista en 1989 Luis Miguel habló con la famosa Castro dado que su carrera cada día iba más en ascenso. Inevitablemente ésta sacó al tema lo ocurrido con Stephanie Salas y el cantante actuó verdaderamente sorprendido. Esta fue la primera ocasión en donde negó su paternidad.

Tuvieron que pasar muchos años y muchos análisis para que éste por fin aceptara que la joven Michelle Salas era su hija.

Verónica: Todavía no llegamos a ese tipo de preguntas, pero te las voy a preguntar, porque los periódicos dicen muchas cosas. Que tú con ésta, que con la otra, que ya eres papá de una niñita, tu dime, ¿Es verdad o no?

Luis Miguel: Ay dios mío de mi vida, ¿ahora soy papá? Ya no saben que inventar, pero está bien, que yo sepa no, o no me han avisado. Pero no es cierto, no es cierto, ojalá y así fuera. Yo estaría feliz. Me gustaría tener muchas mujeres, pero hijos todavía no, en este momento de mi vida no. Esta es la maxima (merntira). ¿Ahora soy papá?, contesta con cara de sombro Luis Miguel.

Verónica: ¿No sabes de quién?, le cuestiona Castro

Luis Miguel: No he leído y no soy conciente de que sea padre y si lo soy, pues felicitenme.

Verónica: Te dije que tomaras tus precauciones, sino ya sabes lo que pasa, bromea.

