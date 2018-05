¡De locos! Estos son los recuerdos más extraños de la boda entre Harry y Meghan

Se acerca el día de la boda entre Meghan Markle y el príncipe Harry. El mundo tendrá sus ojos en Londres esperando ver el vestido que lucirá Meghan en su gran día pero no será solo eso. Millones de ingleses ya están adquiriendo cualquier producto para conmemorar el momento, entre trajes de baños con la cara de la pareja hasta un cereal inspirado en la boda.

god has truly abandoned us pic.twitter.com/3VtLBBqnpr — Kassy Cho (@kassyapple) May 13, 2018

So, for the bargain price of £40(!!) you can get your very own Harry and Meghan breakfast cereal 😂 A lovely bowl of Wedding Rings, anyone?#royalwedding #MeghanAndHarry pic.twitter.com/VQ2RVbA0hh — Lorraine (@lorraine) May 10, 2018

Hasta condones puedes adquirir con la imagen de la feliz pareja.

Crown Jewels limited edition condoms.

Royal Wedding souvenir four-pack comes in a box with pop-up portrait of Harry and Meghan and plays a combined arrangement of the US and British national anthems pic.twitter.com/9SBTcVPPNr — AFP news agency (@AFP) May 14, 2018

Libros para colorear, tambores, ¡hay de todo!

Bad wedding souvenir of the day: a £51.99 bongo drum. No home should be without one. pic.twitter.com/hc5XsPyYkL — Mark Beech (@Mark_Beech) May 6, 2018

Britain's Royal Wedding is set to make headlines worldwide. I wish them well, and not by investing in this. Interesting tacky souvenir of the day – £6.99 colouring book. pic.twitter.com/bOWPHqDcCA — Mark Beech (@Mark_Beech) May 13, 2018

El matrimonio será este sábado 19 de mayo. Ya están listos todos los detalles, desde la comida para la recepción hasta el carruajes en el que la pareja se trasladará al castillo de Windsor.

Harry y Meghan asistieron a varios ensayos de degustación celebrados en la cocina del Castillo de Windsor en marzo, probando cada uno de los platos hechos desde cero en la cocina del castillo.

Utilizarán el carruaje Ascot Landau, Este carruaje fue pensado en que tendrán un día soleado, ya que no tiene techo. Su interior es beige. Los acabados son de madera y exterior con mimbre.

Todos los detalles se están cuidando para que salga perfecto todo el gran día. El carruaje lucirá impecable, incluso tendrá las insignias reales.

