Los ex compañeros de Atala Sarmiento le mandan fuertes indirectas durante una entrevista

Nuevos cambios en Tv Azteca

Adam Ramones estuvo en el programa de Ventanenado en donde habló sobre su cambio de televisora y de sus nuevos proyectos en Tv Azteca. Al parecer va a conducir La Academia y está muy entusiasmado por este gran proyecto.

Él aseguró que estuvo varios años con pequeñas colaboraciones en Televisa pero no le volvió a interesar ningún proyecto y a los que sí no lo llamaban. Los conductores Daniel Bisogno y Pati Chapoy mandaron fuertes indirectas a su ex compañera Atala Sarmiento en donde mencionaron que ni siquiera la dejaban entrar a las instalaciones de Televisa.

Mientras tanto, Adal mencionó que lo recibieron con mariachis y todo. Asimismo, comentó el conductor que en dos semanas ya estaba listo su contrato. Nuevamente Pati comentó: “¿En dos semanas? Yo conozco personas que se tardaron 8 meses y no firmaban.”

Asimismo, Adal continuó contando las expectativas y los nuevos proyectos que trae consigo. Aunque nunca dejó de trabajar y estuvo un raro en obras de teatro confesó que sí se siente honrado por ser el conductor de un programa de tal calibre. Nuevamente, atacaron a Atala al decir: “Televisa debería de aprender, los que van para allá ni camerino les dan”

Al final Chapoy terminó comentando que su competencia debería de aprender de ellos a no ser “tan patantes”

