Adamari López revela si volverá a actuar en telenovelas

La nostalgia de Adamari

Adamari López encontró el éxito en las telenovelas mexicanas hace muchos años. Podemos recordar cómo Amigas y Rivales propulsó su carrera y ésta solamente ascendió por la gran carisma y el increíble talento de la famosa.

Podemos ver actualmente a Adamari teniendo éxito como conductora de un programa matutino llamado Un Nuevo Día. Asimismo, no duda en compartir su vida en familia con el simpático bailarín Toni Costa y su hermosa hija Alaïa. La puertorriqueña continúa cosechando éxitos pero su público la extraña en los escenarios de la actuación.

Aunque continúa en el ojo público la insistencia en que continúe actuando no ha cesado. Por ello un reportero de TvyNovelas se dio a la tarea de conocer cuáles eran sus planes a futuro.

La pequeña entrevista a Adamari López

Adamari: Creo que cuando le proyecto sea el correcto, regresaré

Reportero: ¿Te han buscado?, ¿te han hecho propuestas?

Adamari: Me han buscado para cositas pero no se ha concretado nada. Yo sigo en un contrato con Telemundo muy feliz, estoy con un Nuevo Día, y por ahora es la prioridad y es algo que me tengo qué dedicar.

Reportero: No me han hecho propuestas para series.

Adamari: Hay roles definidos dentro de la empresa y a mí me toca este.

Al final terminaron la entrevista con lo que ella opinaba de la canción de Farruko y Victor Manuel. Ella contestó que cree que son dos personas muy talentosas y no cree que se hayan dado cuenta o medido el impacto de la letra misógina que implementaron.

