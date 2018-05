Videoclips coreanos y la gente en la calle: conoce a Nogabito, nuestra Ilustradora de la Semana

Gabriela Lienlaf, también conocida como Nogabito, tiene 26 años y ha dibujado desde siempre. Está en su último año de Diseño Gráfico pero para ella la Ilustración es una pasión.

Con una inspiración en la gente que ve en la calle, los videoclips coreanos y su hermana pequeña, Nogabito nos sorprende con su mundo colorido y pastel, rodeado de plantas. Conoce a nuestra Ilustradora de la semana.

-¿Qué haces?

Soy estudiante de Diseño Gráfico, es mi último año, pero sinceramente no es una carrera que me llene por completo así que la complemento con lo que me gusta más que es la Ilustración. No sé si podría considerarme como "Ilustradora" porque no tengo un título que lo demuestre o algo por estilo, pero si es una rama del arte que me atrae mucho, así que la aprendo de manera independiente.

Quizás es un poco cliché el que diga que dibujo desde muy pequeña porque todos de alguna manera u otra lo hicieron, pero pocas personas siguen en esto, así que sí, dibujo desde pequeña, siempre me ha gustado y sé que me seguirá gustando hasta que sea una abuelita.

En cuanto a mi trabajo, siento que aún no tengo un estilo muy definido, pero me inclino más por la ilustración infantil o al menos es lo que se puede ver en mis ilustraciones. No soy muy buena pintando por eso mi trabajo se caracteriza más por ser sólo trazos y usar 2-4 colores distintos para pintar.

Otras áreas que me gustan mucho es la encuadernación, el año pasado tomé un optativo de éste en mi instituto y aprendí mucho así que estoy tratando de complementar eso con mis ilustraciones y la animación, no soy muy buena pero le hago empeño.

-¿En qué te inspiras?

En la gente en la calle, sé que no tiene mucho que ver con mis ilustraciones pero cuando voy en la calle y veo algo interesante me digo “¡Ah! Voy a dibujar tal cosa” e imagino todo el dibujo en mi mente pero cuando llego a mi casa termino dibujando otra cosa.

Otra de las cosas que me inspira mucho es la música, por mi parte, cuando dibujo trato de escuchar música relajante porque siento que ayuda más, pero va dependiendo de mi estado de ánimo. Así como también los videoclips de grupos coreanos, porque tienen muy buena estética entonces es bueno ir viendo esas cosas y por último y más importante, en mi hermana menor.

-Recomienda a tus ilustradoras favoritas

Uff, esto es muy difícil porque son varias, pero por nombrar a las que me gustan mucho mucho, algo así como mi top 5: Motekill, Sonia Lazo, Jellyvamps, Hey Nauta y Punimelt.

