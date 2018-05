Estas son las series que debes ver en Netflix para superar un corazón roto

¿Te rompieron el corazón? ¿Tuviste una pelea con tu pareja y terminaron de manera abrupta? Sabemos que no es sencillo procesar un desamor, solo queremos estar encerrados en casa y llorar. Para ayudarnos con esa situación, Netflix tiene varias series sobre el tema ideales para un fin de semana completo de encierro.

Mira cuales son y decide si verás alguna de ellas con un helado y una caja de pizza:

-Please Like Me: obligada para un corazón olvidado, es una serie australiana que trata sobre Josh, un chico gay que no consigue su lugar en el mundo. Trata de abrir su corazón para otras personas pero nada le sale bien. Relata lo que nos sucede a muchos sin importar el género o la sexualidad.

-Eastsiders: otra serie donde se ve el amor desde el lado gay, esta vez con una pareja en la que existe solo traición, dolor y dificultades. Es una serie que muestra lo difícil de mantenerse fiel dentro de una relación, da a entender que la vida real es complicada y las relaciones nos forman como personas y nos ayudan a conocernos.

-Lovesick: sigue a un grupo de amigos cuyas relaciones son muy complicadas. Uno de ellos, Dylan, descubre que tiene clamidia y decide contárselo a todas sus parejas sexuales y en el camino recuerda cómo las conoció y la influencia que tuvieron en su vida. Es una serie graciosa pero a la vez llena de drama.

-Skins: ideal para aquellos que aun están atravesando la adolescencia. Refleja de manera verídica todo lo que sucede a un adolescente y muestra de manera honesta que todo mejorará. Muestra los excesos de la juventud y las relaciones amorosas intensas.

-Love: original de Netflix, esta serie ha sido aclamada por mostrar lo difícil que es sentar cabeza cuando nada en el mundo parece tener sentido. Trata sobre una pareja, él es un chico que tiene una visión fantasiosa del amor y ella está demasiado cansada como para creer en el amor y lo único que busca es quererse a sí misma. La serie revela que un rechazo no es el fin del mundo y debemos seguir esperando que algo bueno suceda.

-Crazy ExGirlfriend: es una hilarante historia sobre una mujer que trata de sobrellevar una ruptura pero su estado mental lo impide. Rebecca es una chica inteligente que sufre un colapso nervioso y debe arreglar su vida, sin embargo, la obsesión que tiene con su ex la lleva a un camino de autodestrucción, cosa que recuerda mucho a la vida real.

