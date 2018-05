Harry y Meghan elegirán entre dos carruajes para trasladarse el día de su boda

A solo pocos días de la boda entre el príncipe Harry y Meghan Markle, se siguen conociendo detalles de la que será la boda del año, esta vez publicaron fotografías del carruaje donde los nuevos esposos harán la procesión nupcial desde el castillo de Windsor al centro de la ciudad y de vuelta para la recepción.

Funcionarios del palacio dijeron que la pareja eligió el carruaje de la colección real. Es un carruaje abierto Ascot Landau para su recorrido posterior al enlace.

Prince Harry and Ms. Meghan Markle will take part in a Carriage Procession around Windsor after their wedding on May 19th.

🎥 Go behind the scenes at The Royal Mews to learn more the Carriages and Horses that will be used: https://t.co/cKM7KpTgAF pic.twitter.com/HDHj2awXBq

