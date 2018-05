Thanos fue arrestado por la policía de Toronto ¡Ni Los Vengadores lo lograron!

La policía de Toronto logró lo que los Vengadores no pudieron en su última película: detener al villano Thanos.

En una fotografía que se hizo viral por las redes sociales, se puede observar a miembros de la policía de Toronto arrestando a una persona disfrazada de Thanos, el villano de la última cinta de los superhéroes de Marvel.

Las personas no tardaron en comentar el divertido momento.

After all the disintegrations, powerful punches, trying to stop Thanos, the police was just like, "The Handcuffs… Ah gotcha Thanos! Of the jail. Oh no the Infinity stones ain't gonna work on us. " https://t.co/65KWdN96oC

— MAHII loves NIALL❤ (@AkkianHoran) 14 de mayo de 2018