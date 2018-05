Ricky Martin se fue de 'vacaciones' con los Simpson a su isla favorita de Puerto Rico

¡Con este #FanArt le damos la bienvenida al mundo amarillo a nuestro amigo @ricky_martin ! Quien hace unos días se encontró con la familia más revoltosa de Springfield mientras que estaban de visita en Puerto Rico 🇵🇷 , jajaja. Fue en ese preciso instante cuando Homero se dio cuenta de que necesitaba comer menos rosquillas e ir más seguido al gimnasio… 😂😂 #TravesíaSimpson . . . #rickymartin #puertorico #vivapuertorico #lossimpsonsenpuertorico #boricua #puertorriqueño #lossimpsons #thesimpsons #homerosimpson #simpsonized #simpsonizedart #realsimpsonized #teamsimpsonized #arteamarillo #mundoamarillo #fanart

A post shared by Simpsonized Art (@simpsonized) on May 11, 2018 at 1:10pm PDT