Justin Bieber se declaró fan de Lele Pons y ella no lo puede creer

La venezolana Eleonora Pons Maronese, mejor conocida como Lele Pons, se ha destacado por ser multifacética: baila, actúa y saltó al mundo de la fama con sus videos de comedia en sus redes sociales, pero ahora sorprendió en otra faceta, como cantante.

El pasado 3 de mayo la pudimos escuchar al lado del chileno Matt Hunter en el tema “Dicen”, el cual ya tiene más de 15 millones de vistas en Youtube.

Pero, la mayor sorpresa para la youtuber fue cuando el cantante Justin Bieber subió a su Instagram Storie la portada de la canción de Pons y Hunter, que ya está agregada a su lista de reproducción y la etiquetó.

Esto por supuesto enloqueció a la venezolana y puso su reacción de belieber también en su insta-stories. “OMG @justinbieber thank you so much!!! Legend”, escribió la ahora cantante en su publicación.

Lele Pons es una celebridad de las redes sociales y así lo dejan ver sus más de 24 millones de seguidores en Instagram, y sus 9 millones de suscriptores en la plataforma virtual YouTube, que están pendientes de todo lo que publica.

Ya sea bailando, actuando, cantando o con sus fotos más sensuales, Pons sabe cómo cautivar a sus seguidores, de quienes siempre recibe halagos y apoyo.

COP PONS👮🏼‍♀️😘 (tag a criminal) A post shared by Lele Pons (@lelepons) on May 9, 2018 at 12:40pm PDT

