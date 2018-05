Esta es la escena gay del “Señor de los Cielos” que ha desatado una gran polémica

La serie de Telemundo “El Señor de los Cielos” no escapa a la polémica. Primero revolucionó a los televidentes con la muerte de Mónica Robles, el personaje interpretado por Fernanda Castilo, pero ahora sorprende con una candente escena gay.

El inesperado momento gay sucedió entre dos personajes principales de la historia, el presidente Omar Terán y Jaime Ernesto, interpretados por Jesús Moré y Alan Slim. Los seguidores de la serie quedaron con la boca abierta y se volcaron a las redes para llenarla de comentarios.

Algunos fueron negativos, “Fue lo único que no me gustó: que estén llevando este contenido. No juzgo a nadie, pero ese contenido en televisión que familias se sientan a ver como que no” dijo un televidente a pesar que la serie muestra momentos bastante sangrientos y de consumo de droga.

"Ya empezaron a embarrar la serie. Esa serie la ven menores de edad para que pongan esas escenas. Ya están dañando los personajes", se quejó otra persona.

Aunque no todo fue negativo. "Les da tanto asco ver a hombres besándose, pero bastante que les gusta ver mujeres besándose con otras. A eso se le llama igualdad", comentó un seguidor de la superserie en Instagram.

"Están haciendo un fabuloso trabajo en el momento en que nosotros, el público, comenzamos a criticar al personaje, a odiarlo, a amarlo, a darle la razón o no… No me queda más que ponerme de pie con el par de de actores que son Alan Slim y Jesús Moré", escribió otro televidente.

Te recomendamos en video