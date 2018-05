¿Se cayó Jason Derulo en la MET Gala 2018?

El cantante Jason Derulo está en el ojo del huracán y, por supuesto se ha convertido en trendring topic, luego de la exitosa MET Gala celebrada este lunes en Nueva York ¿La razón? Han aparecido unas supuestas fotografías de él cayendo por las escaleras del Museo Metropolitano.

Como cada primer lunes de mayo, se ha celebrado la gala benéfica en el MET Museum de la ciudad de Nueva York, una cita obligada para las más destacadas figuras del mundo de la moda y las celebridades del arte y el espectáculo. Esta vez todos bajo el código de la religión para sus outfits.

Luego de celebrada tan fastuosa gala, han comenzado a circular unas fotografías que supuestamente dejan ver cómo el cantante Jason Derulo cae por las empinadas escaleras. Sin embargo, no hay que ser muy experto para darse cuenta de inmediato de que estas fotos o son falsas o no corresponden a Jason Derulo en la gala del MET 2018.

Estas imágenes sobre una aparatosa caída sí existen, pero no corresponden a Derulo, ni mucho menos a la MET 2018. Se trata de un accidente ocurrido a un invitado de hace seis años en la alfombra roja del Festival de Cannes.

Desde el año 2015, muchos comenzaron a relacionar estas fotografías con Jason Derulo, ubicándolo esta vez sí, en el Festival de Cannes, pero de inmediato él las desmintió diciendo a través de Instagram: "Lmao, estoy en un ensayo en LA. ¡Fuq ya!".

Tres años después alguien ha tenido la poca idea, genial o no, de volver a utilizar las fotos de la caída en Cannes, para relacionarlas con Jason, pero esta vez en la MET Gala 2018.

Mira algunos de los tuits

the ritual of every years: make ppl believe jason derulo fell down the stairs at the met gala pic.twitter.com/1Y4V5MXQ1Y

— ً (@nosenssure) May 7, 2018