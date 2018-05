Ni los superhéroes se salvan: roban el traje de Iron Man y las redes enloquecen

Lejos de ser un chiste, el traje con el que se rodó la película de Iron Man fue robado. Oficiales de policía iniciaron una investigación tras la desaparición del traje de la primera película de Iron Man de un centro de utilería de cine en Los Ángeles, según informaron medios locales.

La denuncia por la desaparición de la armadura, cuyo valor se estima en 325.000 dólares, fue presentada el martes, informó este miércoles el oficial de la policía de Los Ángeles Christopher No.

El traje habría desaparecido del centro en el vecindario de Pacoima en algún momento entre febrero y el 25 de abril.

Según el canal KCBS-TV, el primero en reportar la investigación, el atuendo rojo con dorado fue usado en la cinta de 2008 “Iron Man” protagonizada por Robert Downey Jr.

La primera película de Iron Man, titulada bajo este mismo nombre y comercializada en 2008 fue la que dio pie al Universo Cinematográfico de Marvel y, como tal, es tenida en alta estima por los seguidores de las aventuras de superhéroes y, más concretamente, del multimillonario Tony Stark (Robert Downey Jr.). En este filme, tras los derroteros iniciales, Stark termina construyéndose el Mark III, el traje rojo y dorado distintivo que todos tenemos en mente al hablar de este personaje, reseñó el sitio Hipertextual.

El robo ocurre justo cuando Avengers: Infinity War se ha robado el show en las carteleras.

