Te mostramos a los dobles de riesgo de los actores de Hollywood

Los dobles que han usado en las películas

En el cine vemos a nuestros ídolos como Brad Pitt y Dwayne Johnson “La roca” en unas increíbles y arriesgadas escenas que nos sorprenden. Pero la realidad es que no son ellos, usan unos dobles para las escenas más peligrosas.

Generalmente esas escenas son realizadas por un doble de riesgo, especializado en hacer aquellas cosas que el actor principal no puede porque es muy peligroso o porque no tiene las habilidades. Incluso, en algunos casos son familiares, como el caso del doble de Dwayne Johnson que es su primo Tanoai Reed.

Solo Jackie Chan ha sido el único actor que no ha necesitado dobles, pues cuenta con todas las habilidades y actitud de realizar sus escenas de peligro.

También lee: Conoce las extrañas cosas que coleccionan estas celebridades

Aquí te mostramos algunos dobles de riesgo de las celebridades:

Brad Pitt

Brad Pitt junto a Phil Ball durante el rodaje de “The Counselor” en agostos de 2012.

Andrew Garfield

Andrew Garfield y su doble William Spencer conversan mientras filman “The Amazing Spider-Man 2” en junio de 2013.

Jennifer López

Jennifer López y su doble Vanessa Vander Pluym toman un descanso entre las escenas de filmación de “Shades of Blue” en agosto de 2017.

Dwayne Johnson

Dwayne ‘The Rock’ Johnson y su doble del cuerpo, que en realidad es su primo Tanoai Reed, conversan en el set de “Journey to the Center of the Earth 2” en noviembre de 2010.

Ben Affleck

Ben Affleck se toma una selfie con su doble Rich Cetrone en Hawaii en el set de “Triple Frontier”.

Michael Douglas

Michael Douglas se ve casi idéntico a su doble Mike Runyard durante el rodaje de “Ant-Man”.

Nueva Mujer Qué son los "deepfakes" y por qué se están convirtiendo en el nuevo "porno de la venganza" Los famosos son sus principales víctimas, pero ahora, debido a los desarrollos tecnológicos, cualquiera puede serlo. Los "deepfakes" pueden arruinar carreras y relaciones.

Te recomendamos en video: