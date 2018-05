Así era la Miss Ecuador antes de participar en el certamen de belleza

La nueva Miss Ecuador Virginia Limongi posteó una fotografía donde luce su corona y agradece a la exMiss Ecuador Constanza Baez.

Virginia fue parte del Beauty Camp by Constanza, un proyecto de Baez para la preparación de jóvenes rumbo a certámenes de belleza.

En el post adjunta un video en el cual se la ve al natural, entrenando previo a ser parte del certamen de belleza nacional.

Su fotografía destaca este mensaje de gratitud: "Tantas personas han venido a mi vida en momentos correctos, y me han ayudado con buenos consejos, gran cariño y formación en varios ámbitos. @constanzabaezjalil es una de ellas, con quien entable un lazo de agradecimiento desde 2014 cuando me ayudo antes de mi viaje a London para el Miss Mundo y hace ya un tiempo participé en el primer #beautycamp donde me di cuenta que al éxito se llega puliendo detalles de la mano de diferente profesionales. Ella me guió y me demostró que con dedicación y pasión TODO se puede…".

Destacó en las pasarelas

Virginia Limongi es modelo internacional y estudiante de nutrición, cosechó una enorme popularidad.

Desde el inicio del concurso de este certamen, ella destacó en las diferentes pruebas hasta convertirse en la ecuatoriana que defenderá al país por su belleza a nivel mundial.

